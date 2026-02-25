Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Mundo

“Estamos a ganhar tanto que não sabemos o que fazer”: Trump vangloria-se durante discurso do Estado da União

11:52
As mais lidas

O presidente dos EUA, Donald Trump, fez, esta terça-feira, o discurso mais longo de sempre do Estado da União, aproveitando se vangloriar de ter desencadeado um 'boom' económico.

A carregar o vídeo ...
“Estamos a ganhar tanto que não sabemos o que fazer”: Trump vangloria-se durante discurso do Estado da União
Tópicos Trump Estado da União
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

“Estamos a ganhar tanto que não sabemos o que fazer”: Trump vangloria-se durante discurso do Estado da União