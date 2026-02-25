“Estamos a ganhar tanto que não sabemos o que fazer”: Trump vangloria-se durante discurso do Estado da União
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana
As mais lidas
1
Diogo Barreto
2
SÁBADO
3
SÁBADO
4
Luana Augusto
5
Luana Augusto
O presidente dos EUA, Donald Trump, fez, esta terça-feira, o discurso mais longo de sempre do Estado da União, aproveitando se vangloriar de ter desencadeado um 'boom' económico.
“Estamos a ganhar tanto que não sabemos o que fazer”: Trump vangloria-se durante discurso do Estado da União
“Estamos a ganhar tanto que não sabemos o que fazer”: Trump vangloria-se durante discurso do Estado da União