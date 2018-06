Hoje em dia, Sentosa, em Singapura – onde Donald Trump e Kim Jong-un se vão encontrar a 12 de Junho –, é uma ilha com resorts, casinos e um parque da Universal Studios. Mas, no passado, foi um campo japonês de prisioneiros de guerra conhecido como "ilha da morte".

Apesar de o nome significar "paz e tranquilidade", a ilha foi utilizada como campo de prisioneiros britânicos e australianos – após as forças aliadas se terem rendido aos japoneses de 1942. Segundo o The Guardian, naquela ilha ocorreram ainda execuções sumárias a chineses de Singapura suspeitos de estarem envolvidos em movimentos anti japoneses.

Até 1972, Sentosa foi conhecida como Pulau Belakang Mati – expressão que em malaio significa "ilha da morte por detrás".

Na próxima terça-feira, 12 de Junho, o presidente dos Estados Unidos e o líder da Coreia do Norte vão reunir-se, pela primeira vez na história, no complexo de luxo do Capella Hotel.











Segundo a CNN, delegações de ambos os países ter-se-ão encontrado no hotel quatro vezes na última semana, para preparar a cimeira.



A primeira cimeira depois de 70 anos de confrontos

A reunião histórica entre Trump e Kim Jong-un será a primeira entre líderes destes dois países após quase 70 anos de confrontos – que começaram com a Guerra da Coreia (1950-53). Os lideres encontram-se 25 anos depois de negociações fracassadas e de tensões por causa do programa nuclear do regime de Pyongyang.

Após um anúncio por parte de Trump sobre o cancelamento da cimeira, a nova confirmação aconteceu na passada sexta-feira, depois do presidente norte-americano ter recebido na Casa Branca o general Kim Yong-chol, braço direito do líder da Coreia do Norte.