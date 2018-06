Alice Johnson, the moment she was released from prison and reunited with her family pic.twitter.com/qRi9HhI0JY — #WVTM13 (@WVTM13) June 6, 2018







Depois de um dos mais insólitos encontros de sempre a ocorrer na Sala Oval, no dia 4 de Maio, duas estrelas de reality shows chegaram a uma conclusão. Era importante libertar Alice Marie Johnson, condenada a prisão perpétua há mais de 20 anos. A avó saiu esta quarta-feira da prisão, com os braços no ar e a correr em direcção à família.Kim Kardashian (a estrela do reality show Keeping up the Kardashians!), que apelou a que o presidente dos EUA, Donald Trump (ex-estrela do reality show O Aprendiz), ficou extremamente agradada com esta libertação, escrevendo na rede social Twitter que aquelas eram "as melhores notícias de sempre".Johnson, de 63 anos, cumpriu 20 anos de uma pena perpétua, sem direito a liberdade condicional, por uma condenação relacionada com drogas. A mulher não tinha antecedentes criminais.Em declarações às televisões norte-americanas, Johnson disse que Kim Kardashian era "um anjo" e ainda: "Eu estou tão agradecida! Sinto que a minha vida está a começar outra vez". Houve ainda agradecimentos ao presidente norte-americano por lhe ter concedido "uma segunda chance na vida" e por a ter juntado à sua família.