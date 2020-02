A estratégia de defesa de Weinstein que está a abalar a acusação

Julgado por acusações de violação e agressão sexual, o produtor cinematográfico Harvey Weinstein está a adotar uma nova estratégia de defesa, procurando enfraquecer os argumentos das mulheres que o acusam através de antigos amigos e companheiros de trabalho.

Esta semana, uma antiga amiga e um ex-agente de Jessica Mann, uma das duas mulheres que acusaram o norte-americano, testemunharam que esta não parecia "angustiada" no dia do alegado ataque de Weinstein. No início do julgamento, Mann afirmou sob juramento ter sido violada pelo produtor no quarto de um hotel de Manhattan em março de 2013.

Antes, no começo de um julgamento que demorou mais de dois anos a chegar a tribunal, Weinstein, de 67 anos, afirmou ser inocente das acusações de abuso sexual sobre Mann e uma antiga assistente, Mimi Haleyi. Mais de 80 mulheres acusaram-no publicamente, 67 delas por conduta sexual imprópria - iniciando o movimento que ficou conhecido por #MeToo -,mas apenas duas mulheres avançaram com acusações formais sobre o norte-americano.

Talita Maia, ex-amiga de Mann, garantiu esta segunda-feira aos jurados que passou o resto do dia da alegada violação com Mann e afirmou que a mulher que acusa Weinstein descrevia-o como a sua "alma gémea espiritual". Maia refere também que o episódio de alegado abuso sexual aconteceu no decorrer de uma relação entre ambos que durou vários anos.

As duas amigas deixaram de falar em janeiro de 2017, depois de uma briga, com Talita Maia a referir ter testemunhado a favor de Weinstein contra a sua vontade, depois de uma intimação por parte dos advogados do produtor norte-americano.

Esta terça-feira, Thomas Richards, antigo agente de Mann quando esta era atriz, testemunhou que tomou um pequeno-almoço com a mulher e Weinstein imediatamente após o alegado abuso sexual, descrevendo a relação entre Mann e o produtor como "amigável".

O testemunho do ex-representante de Mann aconteceu também após intimação da defesa de Weinstein, com o próprio Richards a afirmar que não estava "de todo" a testemunhar para tentar ajudar o produtor de cinema.

A defesa de Weinstein chamou ainda outras testemunhas, como Denise Doyle, antiga funcionária de Weinstein, e Kevin Wilson, um advogado que já tinha trabalhado nas acusações.

Weinstein pode enfrentar até prisão perpétua se a acusação conseguir traçar um alegado padrão de comportamento sexual predatório e compulsivo do produtor durante décadas, em que este utilizava o seu poder físico e a sua influência no meio para forçar o contacto sexual.