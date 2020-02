África, América, Ásia, Europa, Oceânia e Antártida. São estes os seis continentes, certo? Bem, pode não ser bem assim. Um grupo de cientistas afirma que são na verdade sete continentes e um sub-continente (a Índia). De acordo com um estudo publicado na revista científica Geology, há um continente que se encontra, em parte, submerso e que baptizaram Zelândia.De acordo com o estudo, para ser considerado um continente, o pedaço de terra deev ter mais de um milhão de metros quadrados, não estar ligado a outros continentes e esar elevado acima da área circundante. Ora, a "Zelândia é um continente que se encontra submerso no Oceano Pacífico e dele apenas podemos vislumbrar as suas montanhas mais altas, as ilhas da Nova Zelândia e da Nova Caledónia", explica Laia Alegret, uma paleontóloga da Universidade de Zaragoza e co-autora do estudo. "O que difere este continente dos restantes seis é que este tem uma geografia muito pouco comum já que maior parte da sua extensão está debaixo de água, a um quilómetro de profundidade."A Zelândia tem uma extensão de cerca de 5 milhões de quilómetros quadrados e apenas 7% da sua extensão está acima da linha de água, sob a forma de milhares de ilhas. Todos esses arquipélagos são então topos de montanha que se elevam a cerca de 1.000 metros de altitude a partir do pedaço de terra principal.O continente é habitado por cinco milhões de pessoas, sendo então o segundo menos populoso, a seguir à Antártida.O estudo revela ainda que há cerca de 60 ou 85 milhões de anos, as placas tectónicas que constituiam o supercontinente Gondwana separaram-se e deram origem à Austrália e à Antártida. Alguns milhões de anos depois, um novo movimento fez com que parte da massa que deu origem à Oceânia tenha afundado um quilómetro. Esta actividade aconteceu no Anel de Fogo do Pacífico, uma área que abrange um grande anglomerado de placas tectónicas.