O produtor de cinema Harvey Weinstein está a ser julgado por acusações de violação. Os procuradores entregaram ao júri cópias de fotografias do arguido sem roupa, esta terça-feira, no tribunal de Nova Iorque . A defesa do produtor referiu que as imagens foram divulgadas com o único intento de "envergonhar o senhor Weinstein".As fotografias foram tiradas por um fotógrafo da Procuradoria-geral de Manhattan em junho de 2018, admitiu o próprio, refere a Reuters. A imagem que ilustra este artigo foi um desenho feito durante a sessão em julgamento.Weinstein foi acusado por Jessica Mann de a ter violado. Mann testemunhou em tribunal a semana passada e falou sobre o corpo de Weinstein enquanto este estava nu, dizendo que a primeira vez que o viu, este parecia "deformado" e que não tinha testículos, refere a Reuters. Explicou ainda que o produtor lhe pareceu "intersexual" palavra para descrever uma pessoa que não se insere "na noção binária do corpo de um homem ou de uma mulher", de acordo com o Alto Comissariado para os Direitos Humanos das Nações Unidas A defesa de Weinstein protestou a divulgação das ditas fotografias, não especificando o porquê de o fazer. Já os procuradores não justificaram o porquê de as terem mostrado, ou se estavam relacionadas com o testemunho prestado por Mann relativamente ao corpo do produtor.Weinstein é acusado de ter violado Mann em março de 2013. A mulher afirma que a violação ocorreu na sequência de uma relação "extremamente degradante" que durou durante vários anos. "Eu sei que a minha relação com ele foi complicada. Isso não altera o facto de que ele me violou", disse Mann depois de ser interrogada pela defesa de Weinstein.O testemunho de Mann foi interrompido quando a mesma não conseguiu continuar a ler um email que escreveu em 2014 onde apelidava Weinstein de ser um "pseudo-pai" para ela. Foram também lidos emails onde a mulher, já depois de ter sido alegadamente violada, escreveu a Weinstein dizendo que tinha passado por uma separação e que gostava de ir jantar com o produtor. Noutro email apresentado durante a sessão disse ainda: "Eu adoro-te, adoro-te sempre. Mas odeio sentir-me como se só servisse para sexo casual [booty call, no original]".Este julgamento é um marco no movimento #MeToo, já que foi um artigo na New Yorker onde várias mulheres relatavam os abusos sexuais aos quais foram submetidas por Weinstein que marcou o seu início. Depois desse texto, dezenas de mulheres e alguns homens acusaram homens de negócios e políticos de terem condutas sexuais inapropriadas. No total, mais de 80 mulheres acusaram Weinstein de comportamentos incorretos.O homem de 67 disse não ser culpado das acusações pelas quais está a responder, relativamente às agressões sexuais a Mann e Mimi Haleyi. Caso o tribunal o venha a declarar como culpado, o homem pode vir a enfrentar prisão perpétua pelo crime de agressão sexual. Weinstein foi produtor de filmes como o Paciente Inglês e A Paixão de Shakespeare, entre outros filmes, incluindo alguns de Quentin Tarantino.