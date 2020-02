violação e agressão sexual, esteve presente no tribunal em Nova Iorque, onde ouviu as alegações finais da acusação. A

Harvey Weinstein, o produtor de Hollywood acusado de cinco crimes deprocuradora encarregue da acusação referiu que o homem de 67 anos pisou, humilhou, abusou e até violou mulheres que levou para sua casa.Segundo a procuradora Illuzzi-Orbon, Weinstein tentou manter uma relação com as suas alegadas vítimas para impedir que elas um dia viessem a público acusá-lo "por aquilo que ele é: uma violador abusador".Nas suas alegações finais, Orbon referiu a "total falta de empatia humanada" demonstrada por Weinstein para com as seis mulheres que testemunharam contra ele, afirmando que a atitude de Weinstein era e sempre foi: "O universo é conduzido por mim e elas não têm o direito de se queixar quando são pisadas, cuspidas, desmoralizadas e sim, até violadas e abusadas por mim, o rei", de acordo com o jornal britânico The Guardian.Weinstein, detido em maio de 2018, insiste na inocência, alegando que todos os atos foram consentidos. Se for condenado, arrisca uma pena de prisão perpétua. Mais de 80 mulheres acusaram-no publicamente, 67 delas por conduta sexual imprópria - iniciando o movimento que ficou conhecido por #MeToo -,mas apenas duas mulheres avançaram com acusações formais sobre o norte-americano.

Weinstein pode enfrentar uma pena de prisão perpétua se a acusação conseguir traçar um alegado padrão de comportamento sexual predatório e compulsivo do produtor durante décadas, em que este utilizava o seu poder físico e a sua influência no meio para forçar o contacto sexual.

O julgamento acontece cerca de dois anos depois de o jornal The New York Times e de a revista The New Yorker terem publicado, em outubro de 2017, reportagens a denunciar o escândalo sexual no meio cinematográfico norte-americano.

Foi a partir dessas reportagens que se gerou o movimento coletivo espontâneo de denúncia e partilha #MeToo, de denúncia de casos de abuso, agressão e assédio sexual na indústria do entretenimento.