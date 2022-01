Entre a riqueza da família Nazarbayev do Cazaquistão, está a casa de Sherlock Holmes

Os protestos no Cazaquistão, motivados por uma subida dos preços dos combustíveis e que acabaram por contestar o governo e a corrupção instalada no país, parecem ter acalmado. A Rússia enviou tropas para o país e, no dia 11, anunciou que as vai retirar dentro de dois dias. O presidente cazaque, Kassym-Jomart Tokayev, nomeou um novo governo liderado por Alikhan Smailov e anunciou que o líder do país entre 1989 e 2019, Nursultan Nazarbayev vai deixar o Conselho de Segurança.



Segundo a Reuters, Tokayev quis distanciar-se de Nazarbayev e quer que os associados deste último partilhem a sua riqueza. Graças ao antigo líder do Cazaquistão, "um grupo de empresas muito lucrativas emergiu no país bem como um grupo de pessoas ricas perante os padrões internacionais", adiantou Tokayev ao parlamento.



Uma dessas pessoas muito ricas é Aliya Nazarbayeva, 41 anos e a filha mais nova de Nazarbayev. A sua fortuna é estimada em 220 milhões de libras.