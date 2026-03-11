Libertado empresário português raptado em outubro em Moçambique

Kenedy: "Fui para Paris ganhar mais do dobro. Vivia sozinho, numa mansão"
Carlos Gonçalo Morais
Empresário já se encontra na sua residência, em Maputo.
O empresário português raptado em 07 de outubro último, no centro de Maputo, foi solto na terça-feira e já se encontra em casa, disse esta quarta-feira à Lusa fonte da família.
O empresário, de 69 anos, que também tem nacionalidade moçambicana, foi solto na terça-feira, e encontra-se já na sua residência, em Maputo, capital do país, disse a fonte, sem adiantar mais pormenores.
Contactada pela Lusa, fonte do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) de Moçambique avançou estar ainda a aferir informação sobre o caso.