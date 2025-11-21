Dois anos de guerra deixaram o território palestiniano reduzido a nada. Mais de 370 mil casas estão danificadas. Faltam hospitais, escolas, estradas, redes de água e energia.

A luz quente da manhã amacia a paisagem que se sabe infernal. Em Gaza, é preciso afinar o olhar para perceber que a "planície cinzenta" é, afinal, uma ilusão ótica que baralha a dura realidade.

A carregar o vídeo ... Reconstruir Gaza vai demorar pelo menos 80 anos e custar 60 mil milhões de euros

Há destruição por todo o lado que se olha no enclave, com destroços inimagináveis. É assim desde a zona leste da linha amarela na Faixa de Gaza, até onde a vista consegue alcançar, já na costa do Mediterrâneo.

Dois anos de guerra deixaram o território palestiniano reduzido a nada. Gaza demorará décadas a reerguer-se. Perto de 84% do enclave está destruído. Na Cidade de Gaza, 92% das infraestruturas são agora entulho.

Mais de 370 mil casas estão danificadas. Faltam hospitais, escolas, estradas, redes de água e energia. Falta tudo a uma população que sobrevive entre os escombros.

Além disso, há ainda 7500 toneladas de munições não detonadas. Serão precisos muitos anos para garantir a segurança da reconstrução. E serão necessários pelo menos 60 mil milhões de euros, que não se sabe de onde virão, para reconstruir Gaza.