Austrália: condenado homem que sequestrou menina de 4 anos num parque campismo

Um homem foi condenado a 13 anos e seis meses de prisão por sequestrar uma menina de quatro anos num acampamento na Austrália Ocidental.





Terence Kelly, de 37 anos, declarou-se culpado no ano passado de ter retirado Cleo Smith da tenda onde se encontrava com os pais e a irmã, em outubro de 2021.A criança esteve desaparecida durante 18 dias e foi necessária uma grande busca policial para a conseguir localizar na casa de Terence Kelly, a poucos minutos da casa da sua família. Nesse momento o homem de 37 anos acabou por ser logo detido e admitiu sequestrar crianças.Em tribunal, o acusado considerou-se culpado e contou como é que manteve a criança em sua casa, ligando o rádio para abafar os gritos de Cleo pela sua mãe. Agora uma juíza do Tribunal Distrital de Perth condenou Terence Kelly a uma pena de 13 anos e seis meses devido a um crime com "o mais alto nível de gravidade".Os pais da criança, depois da leitura da sentença, admitiram que as suas vidas foram "destruídas" pelo trauma "permanente" da sua filha ter sido raptada.O crime ocorreu durante a noite e o último contacto da mãe com Cleo foi quando a criança acordou e lhe pediu um copo de água. Na manhã seguinte, a criança e o seu saco de cama tinha desaparecido e a porta da tenda estava aberta, pelo que a retirada foi feita "em relativo silêncio" entre as 02h40 e as 04h40. A tenda da família tinha três compartimentos: o quarto das crianças, uma espécie de sala e o quarto dos pais.Nos dias seguintes mais de 100 polícias participaram nas buscas e foi o rastreio dos telemóveis utilizados no acampamento que levaram a polícia a uma casa trancada onde a criança estava sozinha durante a madrugada.