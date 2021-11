Quem é o homem acusado de raptar a menina australiana?

Terence Darrell Kelly, de 36 anos, foi acusado do rapto de Cleo Smith, a menina de 4 anos que desapareceu da tenda onde estava com os pais e a irmã mais nova. A menina foi encontrada na terça-feira pela polícia, depois de 18 dias.



O facto de a menina ter desaparecido a meio da noite, com o seu saco cama e do fecho da tenda estar corrido, levou as autoridades a considerar a opção de rapto e não de que Cleo teria saído sozinha e se teria perdido na zona onde os pais estavam acampados.



Acabaria por ser encontrada numa casa em Carnarvon, a 100 km do local onde estava com os pais. Cleo já se reencontrou com os pais e a polícia divulgou vídeos onde a menina aparece a dizer o seu nome.