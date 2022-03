Estes são os melhores refúgios para a Páscoa

Do Alentejo a Trás-os-Montes, do Douro ao Algarve. Preparámos sete roteiros para aproveitar os dias de descanso de abril longe das multidões.

Pode nem sempre saber a férias, mas o fim de semana alargado da Páscoa é uma oportunidade a não desperdiçar para deixar os problemas do mundo de parte por um tempo. Das altitudes transmontanas às mais belas praias do Algarve, trazemos-lhe as melhores sugestões. Viaje connosco pelas regiões do Alentejo, Algarve, Douro, Trás-os-Montes, Oeste, Arrábida e Castelo Branco, neste roteiro de escapadinhas de Páscoa, em baixo.