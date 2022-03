Relaxar entre vinhos e azeites

Monotonia é palavra que não entra no vocabulário da Quinta da Pacheca. Uma vez lá, há sempre qualquer coisa para experimentar, seja uma prova, um ateliê de pintura com aguarelas à base de vinho ou um tratamento de assinatura no spa. Não fazer nada também é uma opção e, com a nova piscina, os caminhos entre as vinhas e os olivais, o sossego está garantido.