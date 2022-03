A aldeia tornada refúgio

Outrora um povoamento deixado ao esquecimento, São Brás do Regedouro tornou-se um turismo rural de referência, revitalizando a sua população no processo.

A meio da N380, estrada que liga Évora à estação de comboios de Alcáçovas, há uma aldeia diferente de todas as outras do Alto Alentejo. À primeira vista, pode parecer apenas mais uma, adornada com o verde das planícies, com o gado que o pasta e com os terrenos de cultivo, mas uma observação mais cautelosa das habitações, das pessoas que as ocupam e dos carros que regularmente vêm e vão revela uma vitalidade que cada vez mais escasseia por estes lados.