Na tranquilidade da serra

As mais lidas GPS

Eis uma fonte de sossego a apenas meia hora de Lisboa, no Parque Natural da Arrábida, entre Setúbal e Azeitão, rodeado de montado, vinhas, restaurantes e percursos pedestres. Descubra o Hotel-Casa Palmela.

Se eu soubesse que isto existia, não teria ido para a Comporta", já ouviu por várias vezes Salvador Holstein, o diretor do Hotel-Casa Palmela. O contexto em que o escutou tem o seu je ne sais quoi de curiosidade: foram hóspedes franceses, no verão, que, querendo mas não podendo passar uns dias na Comporta, por falta de quartos e casas disponíveis, acabaram por se conformar com a Arrábida. Ou assim pensaram eles, que se estariam a conformar.