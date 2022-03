Dormir e velejar no Zêzere

No coração da Beira Interior, surge um projeto de alojamento que nos convida a dormir no lençol das águas do rio: a casa-barco Floating Álvaro.

Nas profundezas montanhosas do vale do Zêzere, a remota aldeia de Álvaro já fazia parte da rota turística das Aldeias do Xisto, mas faltava-lhe o fator cartão-postal. Foi nas potencialidades da proximidade da água, do contacto com a natureza e dos deslumbrantes meandros do rio que Pedro Castanheira, natural da vila próxima de Oleiros, pensou quando lançou o Floating Álvaro, uma das mais interessantes propostas de alojamento da região - a de uma casa flutuante e navegante em pleno coração da Beira Interior.