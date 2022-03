Passear ao sabor das águas termais

Fomos até às terras transmontanas para nos deslumbrarmos com o luxo do Vidago Palace e relaxarmos no Pedras Salgadas SPA & Nature, apaparicados com degustações e simpatia.

Aqui tudo começou com as águas termais, que atraíam pessoas de todo o País, pelos carris inaugurados em 1907 pelo Rei D. Carlos. Lá permaneciam dois ou três meses, fruindo da natureza. O mesmo acontece atualmente, embora as estadias sejam mais curtas e as deslocações já não se façam de comboio. Pedras Salgadas e Vidago, que distam cerca de 15 quilómetros entre si, modernizaram-se e, sem perderem as referências históricas, oferecem propostas turísticas totalmente distintas.