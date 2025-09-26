Nove planos para o fim de semana: livros e petiscos em Lisboa e jazz em Viseu

Um novo menu num restaurante lisboeta, Festa do Livro em Belém, uma festa da cerveja no Algarve, um evento de vinhos em Braga e propostas culturais em Penafiel são as nossas sugestões.

1. Se vai passar o fim de semana em Lisboa, temos uma sugestão gastronómica para lhe deixar: o Zunzum Gastrobar, espaço de restauração liderado pela chef portuguesa Marlene Vieira, cujo restaurante Marlene, também em Lisboa, foi recentemente distinguido com uma estrela Michelin (o próprio Zunzum detém um Bib Gourmand, a distinção do guia Michelin para restaurantes com boa relação qualidade-preço), está desde 21 de setembro com um menu especial.

A quarta semana temática do restaurante é dedicada ao receituário das tascas portuguesas. Assim, durante o período da Semana da Tasca - que se prolonga até dia 5 de outubro -, será possível provar entradas e petiscos como pastéis de bacalhau (€5, 2 un.), moelas de pato, com pickles de cebola pérola e uvas (€7), pica pau de polvo com molho de alcatra (€12), pataniscas de choco com maionese de pimento assado (€5, 2 un.) e empadas de rabo de boi (€6, 2 un.). A refeição pode prosseguir com pratos principais (todos a €18) como bochechas de porco com castanhas, mão de vaca e língua com grão, açorda de bacalhau e costeleta de sardinha com arroz de tomate, culminando com sobremesas (todas a €4,50) como leite creme queimado, pêra bêbada com gelado de queijo de cabra, farófias com creme de limão e canela e torta de sericaia e ameixa de Elvas.

2. Ainda em Lisboa, aproveite o fim de semana para um programa cultural. Adiada devido ao grave acidente do Elevador da Glória, que provocou 16 vítimas mortais, a Festa do Livro está já a decorrer no Palácio de Belém, prolongando-se até este domingo, dia 28 de setembro. Apresentações de livros, debates, sessões de autógrafos e concertos são algumas das iniciativas previstas. A título de exemplo, Bárbara Tinoco (6.ª, 21h30), Fernando Daniel (sáb., 21h30) e Xutos & Pontapés (dom., 21h30) destacam-se na programação musical e, nos debates, "Portugal e o Futuro" (sáb., 16h) junta Manuela Ferreira Leite, António Barreto e Pedro Mexia na moderação. A programação completa pode ser consultada aqui.

3. Em Porches, no Algarve, o Vila Vita Parc vai recriar a maior festa da cerveja do mundo com o seu próprio Oktoberfest. Os brindes começaram a 24 de setembro e vão decorrer até 5 de outubro, com o resort a transformar-se num “jardim da cerveja” com música. Na ementa estarão especialidades tradicionais da Baviera, servidas em mesas corridas - pode contar com salsichas artesanais e charcutaria de produção própria, além de pretzels, schnitzels e strudels. O menu pode ser consultado aqui. As reservas - a serem feitas no site do hotel - são recomendadas.

4. Em Penafiel, o espaço cultural Ponto C celebra este fim de semana o seu primeiro aniversário, com 24 propostas - muitas das quais, de acesso gratuito - em áreas como a música, exposições, circo, dança, ópera com marionetas, filmes e humor. Esta sexta-feira, dia 26, serão inauguradas exposições como Inquietação num mundo fragmentado, de Alexandre Morais e Máscaras contemporâneas, de Fernando Moreira e apresentadas peças como Cafelina, criação de novo circo de Lucía Merline, e a performance Santa de Substrato Autónomo. No sábado, 27, haverá um Pequeno-almoço musical ao som de DJ Rabbit, um espetáculo de stand-up comedy de Carlos Vidal, a criação de dança e teatro Via, de Ana Mula, um DJ set noturno de DJ Panoptic e apresentações da Companhia Nacional de Bailado em torno da obra de dois criadores da área da dança, George Balanchine e Ohad Naharin.

O aniversário termina no domingo, 28, com o espetáculo infantojuvenil BuFanfa – fanfarra de bufões, com um concerto da banda portuguesa Cassete Pirata e com uma ópera de marionetas, O Auto dos Zarolhos, "uma celebração satírica e poética dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões", com composição de António Victorino d'Almeida, encenação e libreto de Mário João Alves e direção artística de Nuno Miguel Almeida. O acesso é gratuito a quase todas as propostas, à exceção das iniciativas de Companhia Nacional de Bailado e à ópera de Victorino d'Almeida, cujos bilhetes custam €12.

5. O espetáculo de teatro documental Luta Armada regressa para uma nova temporada em Lisboa. A criação de André Amálio e Tereza Havlícková, produzida pela companhia Hotel Europa e pelo Teatro Nacional D. Maria II, propõe uma análise aos "projetos políticos que recorreram a ações violentas como forma de luta". A partir de 26 de setembro e até 12 de outubro, a peça vai estar em cena na Sala Estúdio Valentim de Barros, nos Jardins do Bombarda, e os bilhetes variam entre €5 e €25. O Teatro Nacional D. Maria II apresentou a iniciativa “Pague o que quiser", que convida o espetador a escolher o valor que quer pagar.



O espetáculo "Luta Armada" volt a a palco em Lisboa Filipe Ferreira

6. No mundo do vinho, o pólo do fim de semana é Braga: os claustros do Hotel Vila Galé Collection Braga são palco do Braga Wine Experience, que, no sábado, 27 de setembro, reúne mais de 150 vinhos em prova livre entre as 15h e as 20h, com petiscos e música ambiente a acompanhar. Os bilhetes têm o custo de €15 (individual) ou €25 (duplo), e incluem copo de prova e acesso irrestrito às propostas de produtores como a Adega de Favaios, a Casa Ermelinda Freitas, a Val Moreira, Van Zellers & Co. ou Altas Quintas.

7. Depois dos concertos promovidos durante o verão - mais exatamente, em julho - o festival Que Jazz é Este? regressa este fim de semana a Viseu para um ciclo de outono, com conversas e concertos programadas. O ciclo começa este sábado, dia 27 de setembro, com concertos do projeto Coro Azul - que revisita o repertório de canções de autores portugueses como Rui Veloso, Sérgio Godinho, José Afonso, Fausto e José Mário Branco - às 16h no Museu Keil Amaral, e do projeto Queda Áscua da cantora Joana Raquel, que se apresenta numa formação com cinco elementos às 16h30 no Museu Nacional Grão Vasco.

Estão ainda previstas várias conversas: uma delas entre o autor do livro É Jazz Quando Me Chegam Lágrimas aos Olhos – José Duarte (1938-2023), Bruno Martins, e Catarina Machado, outra que juntará Nuno Costa (autor da tese A Guitarra Jazz em Portugal - 1940-1990) e o guitarrista viseense Luís Lapa e uma outra ainda que vai aliar o pianista Luís Figueiredo a Joaquim Rodrigues, sobre “Jazz, Identidade Musical e o Piano Jazz em Portugal”, esta última antecedendo um showcase. A programação completa pode ser consultada aqui.



O projeto Coro Azul dá, este sábado, um concerto de entrada livre em Viseu, no âmbito do ciclo de outono do festival Que Jazz É Este? D. R.

8. Em Braga, a sala principal do Theatro Circo recebe, este sábado, o cineconcerto Naquele Dia em Lisboa, que alia um filme do realizador Daniel Blaufulks - a partir de imagens filmadas em 1940 por Eugen Schüfftan (diretor de fotografia do clássico Metropolis) em Lisboa, com relatos de milhares de refugiados, sobretudo judeus, que passavam por Lisboa em anos de II Guerra Mundial e narração de Bruno Ganz - a banda sonora original do compositor britânico Matthew Herbert, referência internacional no universo da música eletrónica. A projeção está agendada para as 21h30 e os bilhetes custam entre €9,60 e €12. Na terça-feira, dia 30, o cineconcerto será apresentado na Culturgest, em Lisboa.

9. Por último, deixamos-lhe uma proposta gastronómica. O hotel EVOLUTION Cascais-Estoril apresentou um novo conceito de brunch, que inclui DJ sets e sessões de showcooking de carnes e churrasco. O menu custa €45 e vai ser servido aos domingos no restaurante The Kitchen, em formato buffet. Para acompanhar, há uma seleção de cocktails, sumos naturais e águas aromatizadas.