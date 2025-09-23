Leffest abre com filme de Jim Jarmusch

Sábado – Pense por si

Lusa 23 de setembro de 2025 às 12:20
Paulo Branco anuncia programação do Leffest, com filmes de Jarmusch e Assayas

O Lisboa Film Festival (Leffest) vai abrir, em novembro, com o filme "Father Mother Sister Brother", de Jim Jarmusch, e contará com a presença do ator brasileiro Wagner Moura e dos cineastas Olivier Assayas e Hal Hartley.

Em conferência de imprensa, hoje em Lisboa, o produtor e fundador do Leffest, Paulo Branco, anunciou a programação da 19.ª edição, marcada de 07 a 26 de novembro em várias salas de Lisboa e pela primeira vez na Amadora.

A mais de um mês de distância, Paulo Branco disse que alguns dos convidados anunciados estão ainda por confirmar, como o realizador Jim Jarmusch, que acaba de vencer o Leão de Ouro no festival de Veneza, ou o realizador Gus van Sant e a atriz Kristen Stewart, de quem vão ser exibidos os filmes "Dead Man's Wire" e "The Chronology of Water", respetivamente.

Confirmadas estão as presenças da artista norte-americana Kim Gordon (da banda Sonic Youth), do ator brasileiro Wagner Moura, que vai ser homenageado, e do realizador norte-americano Hal Hartley, de quem vai ser servida uma retrospetiva, incluindo o mais recente filme "Where to Land".

Paulo Branco sublinhou ainda a homenagem que vai ser feita à atriz portuguesa Isabel Ruth, indissociável do Novo Cinema Português e que trabalhou com nomes como Paulo Rocha, Manoel de Oliveira e Sérgio Tréfaut.

Sobre o cinema português, destaca-se ainda a presença de João Botelho, com o filme "As meninas exemplares", inspirado numa obra literária de Condessa de Segur e que é uma homenagem à artista plástica Paula Rego.

O Leffest vai ainda exibir duas primeiras longas-metragens de ficção portuguesa: "Entroncamento", de Pedro Cabeleira, na competição oficial, e "Maria Vitória", de Mário Patrocínio.

A programação hoje anunciada convocou ainda filmes como "Blue Moon", de Richard Linklater, "Hamnet", de Chloé Zhao, "Nova 78'", de Aaron Brookner e Rodrigo Areias, e "Die my love", de Lynne Ramsay.

O cineasta francês Olivier Assayas estará em Lisboa com o filme "The wizard of the Kremlin", com Jude Law no papel do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

