Sete planos para o fim de semana: "Grease", pratos de chefs e "um Oktoberfest à portuguesa"

Gonçalo Correia , Tiago Neto 03 de outubro de 2025 às 07:00
Um dos principais eventos gastronómicos do País, o Congresso de Cozinha tem mais uma edição, a 20.ª, a arrancar este fim de semana
Um dos principais eventos gastronómicos do País, o Congresso de Cozinha tem mais uma edição, a 20.ª, a arrancar este fim de semana João Beijinho

1. Apresenta-se como “o maior encontro nacional de profissionais de cozinha” e começa este domingo, dia 5 de outubro, prolongando-se até segunda-feira, dia 6. Este ano, numa edição comemorativa de 20 anos de existência, o Congresso de Cozinha propõe, ao longo de dois dias, debates, degustações gastronómicas, instalações artísticas, masterclasses e momentos musicais nos Jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras. Pelos cinco palcos do evento - Manja, Produto, Nós as Pessoas & Música, Degustações e Coletivo - vão passar, ao longo de dois dias, chefs nacionais e internacionais. José Avillez (Belcanto), André Cruz (Feitoria), João Magalhães Correia (Bar Alimentar e Tricky’s), Rui Silvestre (Fifty Seconds), Marlene Vieira (Marlene), Paco Roncero (Paco Roncero Restaurante) e Pablo Jesus Rivero (Don Julio) são alguns dos convidados.

No palco Degustações, estarão chefs como Leonor Godinho (Bibs), Bernardo Agrela (Casa Capitao), Liz Almeida (Pils) e Paulo Alves (Praia no Parque) a preparar “mini-doses de alguns dos pratos estrela dos seus restaurantes”. Já o palco Música recebe Silva Nazário e Tiago Tocha (domingo) e Lady G Brown e Maria Vegas (2.ª feira). Os bilhetes, que incluem “acesso a todos os painéis, área de exposição, almoço e degustações dos produtos”, custam entre €60 (um dia) e €100 (dois dias). O programa completo pode ser consultado i.

2. No Porto, sugerimos-lhe uma visita ao Wondersense, um museu imersivo que abriu portas este verão na Baixa portuense. Com dois edifícios e cinco andares, o espaço tem salas dedicadas aos vários sentidos, desafiando à exploração do olfato, do som, da visão, do tato e do paladar. A tudo isto juntam-se divisões complementares pensadas para toda a família, como uma piscina de bolas, uma sala de balões e “outras instalações lúdicas e zonas cenográficas”, segundo nota oficial.

Aberto todos os dias, o Wondersense pode ser visitado das 10h às 19h. As entradas são feitas em slots de 15 em 15 minutos, por grupos de até 15 pessoas, podendo a visita durar cerca de uma hora. Os bilhetes custam entre €17 e €22, sendo a entrada gratuita para crianças com até quatro anos e havendo um pack família (dois adultos e duas crianças: €70) disponível.

3. O musical Grease, um marco do início dos anos 1970 e um retrato muito celebrado e representado da popularização do rock and roll e da cultura juvenil norte-americana do final da década de 1950, está de volta aos palcos portugueses. Paulo Sousa Costa é o encenador desta versão que traz “elenco e cenário renovados”, por comparação com a versão apresentada há sete anos no Casino Estoril.

Interpretada em português, com as canções originais (de Summer Nights a You’re the One That I Want) cantadas em inglês, esta versão volta a mergulhar o público nas histórias de Danny Zuko e Sandy Olsson, levando a história para o Cineteatro Capitólio, no Parque Mayer, em Lisboa. Grease pode ser visto já este fim de semana, sábado (duas sessões, 16h e 21h) ou domingo (16h), mas fica em cena até 7 de novembro. Os bilhetes custam entre €20 e €30.

4. Em Algés, aproveite o fim de semana para descobrir “um Oktoberfest à portuguesa” (assim o descreve, pelo menos, a organização). Cerveja portuguesa, gastronomia típica alemã, animação e jogos tradicionais são os ingredientes da quarta edição do Beerfest, já a decorrer.

Ao longo do fim de semana, até domingo, dia 5, pode encontrar no Mercado de Algés iguarias como pernil com chucrute e batata assada, salsicha alemã com salada de batata, frango cervejeiro com puré, flammkuchen, käsespätzle, bretzel, lebkuchen, “mação do amor” e opções vegetarias, a acompanhar canecas de cerveja, num evento patrocinado por uma marca cervejeira portuguesa. As portas abrem às 12h e encerram às 2h da madrugada (exceto domingo, dia em que encerram mais cedo, às 24h).

5. De regresso a Lisboa, sugerimos-lhe uma ida ao teatro em família para ver uma peça infantil. Soprar para ver é a estreia do fim de semana no LU.CA -Teatro Luís Camões. Interpretada por Inês Luzio, com direção artística de Rafaela Santos, é descrita como uma criação “para ver o que não está à vista” e para refletir sobre o ato de soprar, que faz "virar páginas, mudar histórias, descobrir carecas, atear fogos e apagar incêndios, crescer os dentes”. Este fim de semana, tanto sábado como domingo, dias 4 e 5, há sessões a começar às 16h30. Os bilhetes custam entre €5 e €7.

6. “E os miúdos?”. Não se preocupe porque este fim de semana o Mar Shopping assegura a diversão com o Fitinhas, o ciclo de cinema destinado aos miúdos, que traz ao grande ecrã mais uma estreia nos Cinemas NOS dos shoppings do Algarve e de Matosinhos, o filme Super Charlie. A trama conta a história de Willie, um rapaz de 10 anos que sonha ter superpoderes para ajudar o pai polícia, mas descobre que o verdadeiro herói da família é o seu irmão bebé, dotado de habilidades sobre-humanas. Juntos, enfrentam um cientista maléfico que ameaça a cidade.

As sessões, que têm início às 10h30, destinam-se a crianças dos 3 aos 12 anos e acompanhantes, com entrada gratuita mediante levantamento de bilhete (até 450 disponíveis por sessão) nos Balcões de Informações.

