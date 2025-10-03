Sete planos para o fim de semana: "Grease", pratos de chefs e "um Oktoberfest à portuguesa"

4. Em Algés, aproveite o fim de semana para descobrir “um Oktoberfest à portuguesa” (assim o descreve, pelo menos, a organização). Cerveja portuguesa, gastronomia típica alemã, animação e jogos tradicionais são os ingredientes da quarta edição do Beerfest, já a decorrer.

Ao longo do fim de semana, até domingo, dia 5, pode encontrar no Mercado de Algés iguarias como pernil com chucrute e batata assada, salsicha alemã com salada de batata, frango cervejeiro com puré, flammkuchen, käsespätzle, bretzel, lebkuchen, “mação do amor” e opções vegetarias, a acompanhar canecas de cerveja, num evento patrocinado por uma marca cervejeira portuguesa. As portas abrem às 12h e encerram às 2h da madrugada (exceto domingo, dia em que encerram mais cedo, às 24h).

Leia Também A nova vida das tascas portuguesas

5. De regresso a Lisboa, sugerimos-lhe uma ida ao teatro em família para ver uma peça infantil. Soprar para ver é a estreia do fim de semana no LU.CA -Teatro Luís Camões. Interpretada por Inês Luzio, com direção artística de Rafaela Santos, é descrita como uma criação “para ver o que não está à vista” e para refletir sobre o ato de soprar, que faz "virar páginas, mudar histórias, descobrir carecas, atear fogos e apagar incêndios, crescer os dentes”. Este fim de semana, tanto sábado como domingo, dias 4 e 5, há sessões a começar às 16h30. Os bilhetes custam entre €5 e €7.

6. “E os miúdos?”. Não se preocupe porque este fim de semana o Mar Shopping assegura a diversão com o Fitinhas, o ciclo de cinema destinado aos miúdos, que traz ao grande ecrã mais uma estreia nos Cinemas NOS dos shoppings do Algarve e de Matosinhos, o filme Super Charlie. A trama conta a história de Willie, um rapaz de 10 anos que sonha ter superpoderes para ajudar o pai polícia, mas descobre que o verdadeiro herói da família é o seu irmão bebé, dotado de habilidades sobre-humanas. Juntos, enfrentam um cientista maléfico que ameaça a cidade.

As sessões, que têm início às 10h30, destinam-se a crianças dos 3 aos 12 anos e acompanhantes, com entrada gratuita mediante levantamento de bilhete (até 450 disponíveis por sessão) nos Balcões de Informações.