A tragédia europeia segundo Sara Barros Leitão

A partir de "Suplicantes", de Ésquilo, a encenadora ensaia uma tragédia contemporânea sobre migrações. A estreia é a 27 e 28 de setembro, em Aveiro.

22 de setembro de 2025 às 07:00
A peça pode ser vista este sábado e domingo, 27 e 28 de outubro, no Teatro Aveirense
A peça pode ser vista este sábado e domingo, 27 e 28 de outubro, no Teatro Aveirense Ricardo Meireles

Não era o momento imaginado, muito menos a circunstância que projetou, mas a ocasião ditou que este era o ano de Sara Barros Leitão mergulhar nas tragédias gregas para reescrever Suplicantes, de Ésquilo.

Tópicos Casamento Ficção Sara Barros Leitão Europa Grécia Teatro Aveirense Portugal
