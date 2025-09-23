Sábado – Pense por si

Novos pratos, amplos sabores

Cozinhas assentes na gastronomia tradicional ou propostas para descobrir sabores internacionais: seja qual for a sua escolha, há sete novos restaurantes que vale a pena conhecer, de norte a sul do País.

Sofia Parissi 23 de setembro de 2025 às 23:00
O porco alentejano Laborela, acompanhado de batata mil-folhas, berbigão galego e couve-flor (€24), do Broto
O porco alentejano Laborela, acompanhado de batata mil-folhas, berbigão galego e couve-flor (€24), do Broto

O mês de setembro é sinónimo de novos começos, resoluções e transformações. A cozinha não foge à regra e é nesta altura que se renovam cartas e se privilegiam ingredientes que melhor combinem com o encurtar dos dias e a chegada das temperaturas amenas. Além disso, esta época é também muitas vezes marcada por estreias, mas se há restaurantes que acabam de abrir portas, outros há que apesar de já somarem alguns meses, estão finalmente agora em velocidade cruzeiro. Das cozinhas mais contemporâneas às mais tradicionais, juntámos cinco restaurantes em Lisboa e outros dois em Oeiras e em Albufeira, que apesar do pouco tempo de vida já se revelaram capazes de surpreender. 

Tópicos Restaurante Restauração e catering Cozinhar Casa e decoração Lisboa Boavista Futebol Clube Four Seasons Hotels and Resorts Michelin
