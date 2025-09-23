Novos pratos, amplos sabores

Cozinhas assentes na gastronomia tradicional ou propostas para descobrir sabores internacionais: seja qual for a sua escolha, há sete novos restaurantes que vale a pena conhecer, de norte a sul do País.
O porco alentejano Laborela, acompanhado de batata mil-folhas, berbigão galego e couve-flor (€24), do BrotoDR
O mês de setembro é sinónimo de novos começos, resoluções e transformações. A cozinha não foge à regra e é nesta altura que se renovam cartas e se privilegiam ingredientes que melhor combinem com o encurtar dos dias e a chegada das temperaturas amenas. Além disso, esta época é também muitas vezes marcada por estreias, mas se há restaurantes que acabam de abrir portas, outros há que apesar de já somarem alguns meses, estão finalmente agora em velocidade cruzeiro. Das cozinhas mais contemporâneas às mais tradicionais, juntámos cinco restaurantes em Lisboa e outros dois em Oeiras e em Albufeira, que apesar do pouco tempo de vida já se revelaram capazes de surpreender.