Passeio Marítimo, uma viagem gastronómica em liberdade

"Para ser totalmente honesto, há três ou quatro anos comecei a sentir que não estava a ser verdadeiro com os clientes", assume o chef Rui Silvestre, em conversa com a SÁBADO

"Para ser totalmente honesto, há três ou quatro anos comecei a sentir que não estava a ser verdadeiro com os clientes", assume o chef Rui Silvestre, em conversa com a SÁBADO D. R.

No que à alta cozinha diz respeito, Rui Silvestre deveria ser a imagem da conquista e do sucesso. No coração do ostentoso resort Monte Rei Golf & Country Club, a poucos minutos de Vila Nova de Cacela, o chef-estrela lidera um restaurante que já conquistou a aclamação dos clientes e a reverência dos seus pares: de decoração, ambiente, serviço e gastronomia irrepreensíveis, o Vistas concilia todos os traços de um patamar a que os competidores desta liga devem almejar, e Silvestre a prerrogativa de um criador no seu sétimo dia, pronto para repousar e admirar a sua criação.