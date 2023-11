Durante dez dias, o restaurante italiano do "chef" Tanka Sapkota volta a disponibilizar diversos pratos guarnecidos com a famosa trufa branca de Alba.

No arranque de novembro, o chef nepalês Tanka Sapkota traz de volta ao restaurante Come Prima o que já se tornou um clássico do espaço: um menu que, durante 10 dias, apresenta pratos especialmente desenhados para serem guarnecidos com trufa branca.