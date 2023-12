Grandes discos e concertos que não esqueçemos: o melhor da música em 2023

I can buy myself flowers, proclama uma norte-americana do Tennessee na canção mais ouvida de 2023 no Spotify, no mundo inteiro. A canção é Flowers, a autora é Miley Cyrus e é provável que a popularidade do tema - que superou Kill Bill, da cantora SZA, e As It Was, de Harry Styles, respetivamente segunda e terceira mais ouvidas do ano na plataforma - diga alguma coisa sobre uma pop cada vez mais feminina, e cada vez mais emancipada.