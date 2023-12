Passagem de ano: 12 planos de última hora para indecisos

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

De Xutos & Pontapés a Fernando Daniel, sem esquecer as pistas de dança, não faltam sugestões para sair de casa e celebrar a chegada do novo ano.

Carolina Deslandes atua nos Jardins do Palácio de Cristal, no Porto

O calendário aproxima-se do final e, com ele, as habituais celebrações de passagem de ano tomam conta das cidades portuguesas. De Lisboa ao Porto, passando também pelo Algarve, não faltam palcos para uma entrada musical em 2024. Mais pop, mais rock, mais eletrónica e mais fogo de artifício, são muitas as opções para 31 de dezembro.