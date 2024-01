Onde e a que horas se ouve música? Os hábitos nacionais no Spotify

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Após revelar as preferências musicais dos seus utilizadores de 2023, que mostrou que os portugueses ouviram mais 42% de música produzida no nosso País, o Spotify decidiu revelar nove curiosidades do consumo de música dos portugueses.

Estas curiosidades mostram as diferentes tendências e contextos de quando os portugueses ouvem música, desde os diferentes horários, às diferentes faixas etárias, passando pelos dispositivos onde se ouve mais música.

A maior parte das músicas portuguesas mais ouvidas no ano de 2023 foram colaborações entre artistas femininas e de artistas masculinos. Como exemplo destas músicas temos o top de música mais ouvida em Portugal o Como tu da Barbara Bandeira e Ivandro.

Em termos de artistas internacionais, a que se destacou como a artista mais ouvida em Portugal foi Taylor Swift, apesar de ter apenas liderado na faixa etária dos 13 aos 34 anos. Nas restantes faixas etárias, dos 35 aos 44 anos lideraram os Calema, dos 45 aos 54 anos o The Weeknd e nos utilizadores com mais de 55 anos, os Coldplay.

Quanto à distribuição geográfica, Taylor Swift está no top em Albufeira, Almada, Aveiro, Coimbra, Lisboa, Porto, Setúbal e Viseu. Já em Braga destacou-se a artista brasileira Juliette e em Matosinhos foi escolhida iATM11.

O rapper Van Zee mostrou-se ser o artista mais emergente de 2023, tendo entrando no Top 50 do Wrapped 2023 e no Top 20 dos artistas locais mais ouvidos pelos portugueses.

Em termos de dispositivos onde são ouvidas músicas, Taylor Swift liderou no computador, telemóvel, colunas, tablets e nas televisões. Já no carro, os portugueses preferiram ouvir os Coldplay, em seguida os Calema, o The Weeknd e por fim o Panda e os Caricas.

Drenchill foi o artista português com mais streams noutros países, numa lista que conta com Eugene Lopin, Elvis Drew, Avivian e MARO. Os artistas portugueses continuam a ganhar importância no estrangeiro, quando o pop português, o hip hop tuga e o fado são os géneros nacionais mais ouvidos no estrangeiro. Já em Portugal, o estilo de música que sobressai é o pop.

Sendo que o Spotify conta com um catálogo musical com mais de 100 milhões de faixas, desde as músicas e álbuns mais recentes aos mais antigos, o The Eminem Show liderou a categoria do álbum mais ouvido com mais de 20 anos.

Para ouvir música, os portugueses mostraram que o melhor dia é a sexta-feira. Em termos de horário, revelaram-se notívagos por preferirem ouvir música às 3h da manhã.

As mais ouvidas

Pela primeira vez desde a existência do Spotify Wrapped, a música mais ouvida em Portugal foi de um artista português. Quem ocupou esse top foi a música Como Tu de Bárbara Bandeira e Ivandro.

Nessa lista de canções vêm em seguida a Tá OK de DENNIS e MC Kevin o Chris, o Nosso Quadro de AgroPlay e Ana Castela, Chakras de Ivandro e Julinho Ksd, Coração de Gelo de WIU, Novo Balanço de Veigh, Flowers da Miley Cyrus, CASA dos D.A.M.A e Buba Espinho, Lua de Ivandro, e por fim, La Bachata de Manuel Turizo.

Em termos de artistas mais ouvidos em Portugal a lista começa com a cantora Taylor Swift, em seguida The Weeknd, Drake, T-Rex, Bad Bunny, Ivandro, Veigh, Ana Castela, Coldplay e por fim Travis Scott.

Em termos internacionais, a Taylor Swift liderou o top de artista mais transmitida no Spotify, com mais de 26.1 milhões de transmissões a nível global. Bad Bunny ocupou o segundo lugar dessa lista, seguindo-se de The Weeknd, Drake e Peso Pluma.

Já a canção mais transmitida globalmente é o Flowers da Miley Cyrus, com mais de 1,6 mil milhões de transmissões. Kill Bill, de SZA, e As It Was, de Harry Styles, ficam em segundo e terceiro lugares, respetivamente, com Seven, de Jungkook e Latto, e Ella Baila Sola, de Peso Pluma e Eslabon Armado, a terminar na lista.