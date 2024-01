No Tivoli, canções para lembrar os heróis esquecidos de Abril

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Anónimos de abril: é este o nome do espetáculo que o Teatro Tivoli, em Lisboa, vai receber na próxima segunda-feira, 29 de janeiro, neste ano em que se celebram simultaneamente os 50 anos do 25 de Abril e os 100 anos desta sala de espetáculos.



Com canções originais, compostas por Rogério Charraz (música) e pelo jornalista José Eduardo Fialho Gouveia (letras), o espetáculo homenageia várias figuras da Revolução que o tempo esqueceu: de anónimos que resistiram na clandestinidade a Francisco Sousa Mendes, neto de Aristides Sousa Mendes que integrou a coluna de Salgueiro Maia e ajudou a escoltar Marcello Caetano depois de tomado o Convento do Carmo.





A interpretar as canções em palco estarão, além de Charraz, os cantores João Afonso (sobrinho de José Afonso) e Joana Alegre (filha de Manuel Alegre). O espetáculo viajará depois pelo País.