GUIdance vai pôr a "Humanidade a dançar em Guimarães"

O GUIdance vai completar 13 edições em fevereiro com um evento que pretende pôr a "Humanidade a dançar em Guimarães", mostrando em palco o que distingue as pessoas e como a dança as pode unir.



De acordo com a programação divulgada esta quarta-feira pela organização, o Festival Internacional de Dança de Guimarães vai acontecer entre 1 e 10 de fevereiro de 2024, em três espaços da cidade: o Centro Cultural Vila Flor, o Teatro Jordão e a Black box do Centro Internacional das Artes José de Guimarães.





A abrir, no dia 1, vai estar Bantu, o mais recente trabalho do vimaranense Vítor Hugo Pontes, que junta intérpretes europeus e africanos, que se entrelaçam no palco.Em declarações à Lusa, o diretor artístico do GUIdance, Rui Torrinha, afirmou que vai ser um "festival com um discurso plural, dos diferentes corpos e de muitas geografias distintas", procurando ir além daquilo que é o europeu e mostrando empatia tanto pelo que está próximo como pelo que está longínquo."Mas que tempo é este então onde colocamos a humanidade no centro da dança? Um tempo onde começamos finalmente a sentir, sem aceitar, o muito pouco que sabemos sobre nós próprios e sobre quem nos tenta completar. É preciso pois que o corpo avance e lidere uma revolução cognitiva. A cartografia desta edição 13 coloca-nos perante a possibilidade de vivenciar mundos surpreendentes e reveladores de contextos longínquos, ao mesmo tempo que nos aproxima de forma qualificada de obras que procuram ressignificar o presente para ganharmos caminho futuro", escreveu Torrinha num texto sobre o festival de 2024.O GUIdance vai contar com espetáculos do moçambicano Panaibra Gabriel Canda (Tempo e Espac¸o: Os Solos de Marrabenta, no dia 2), do angolano Gio Lourenço (Boca Fala Tropa, no dia 3) e da portuguesa Beatriz Valentim (O que é um problema, dia 4).Entre os destaques da edição de 2024 do festival conta-se o regresso do "supercoreógrafo" britânico Wayne McGregor, que apresenta, pela primeira vez em Portugal, UniVerse: A Dark Crystal Odyssey, peça estreada na Royal Opera House, de Londres, este ano, que parte da obra que lhe dá nome de Jim Henson (o também criador dos Marretas).No dia 7 de fevereiro, Piny leva a Guimarães .G rito, enquanto no dia seguinte Gaya de Medeiros apresenta Atlas da Boca e, no dia 10, Diana Niepce mostra Anda, Diana.No dia 9, a taiwanesa Shimmering Production faz a estreia nacional de Beings, cabendo ao também taiwanês Tjimur Dance Theater o fecho do 13.º GUIdance com bulabulay mun?.Questionado pela Lusa sobre a adesão do público ao festival, Rui Torrinha respondeu que há uma grande dinâmica entre públicos, intérpretes e programadores: "O festival já não é nosso, é dos artistas e do público e ele também se vai autossugerindo no caminho que quer fazer e sobretudo na revolução que quer causar do ponto de vista do campo sensorial na relação com o corpo.""A arte é um ponto de explosão do imaginário que o espírito empurra para um corpo ou para outro espírito. Tudo isto é tão mais revolucionário quando ganha movimento. Por isso, sigamos na dança que transforma o mundo e empodera a humanidade que nos define", acrescentou Torrinha no texto que acompanha o programa.