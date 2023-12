Pearl Jam de volta a Portugal e ao NOS Alive

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A banda norte-americana de Eddie Vedder vai atuar no Passeio Marítimo de Algés a 13 de julho, um sábado, partilhando o palco principal nesse dia com The Breeders e Sum 41.

Os Pearl Jam vão atuar no próximo ano em Portugal. A banda de Seattle vai regressar seis anos depois do último concerto (em 2018), quer ao país quer ao festival NOS Alive, onde atuaram pela última vez em território português.



O grupo de grunge e de rock, que tem como vocalista Eddie Vedder e que marcou os anos 1990 com discos como Ten, Vs. e Vitalogy e com canções como Alive, Even Flow, Black, Daughter e Animal, vai atuar no Passeio Marítimo de Algés a 13 de julho.





Leia Também Bons e maus, os momentos que marcaram o NOS Alive 2023

No mesmo dia - um sábado, aparentemente dedicado ao rock e às sonoridades elétricas -, estavam já confirmadas atuações de The Breeders e Sum 41, em ambos os casos no palco principal, e dos Khruangbin, num dos palcos secundários.Para os restantes dias, estão confirmadas atuações de The Smashing Pumpkins, Benjamin Clementine, Black Pumas e Jessie Ware (5.ª, 11 de julho) e de Dua Lipa, T-Rex, Floating Points e Michael Kiwanuka, entre outros.Os bilhetes de acesso ao festival vão atualmente dos €79 (bilhete diário) aos €158 (passe para dois dias) e €190 (passe geral de acesso aos três dias).Em 2023, o festival recebeu concertos de Red Hot Chilli Peppers, Lil Nas X, Lizzo, Arctic Monkeys, Sam Smith e Queens of the Stone Age, entre outros.