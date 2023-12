Da Weasel atuam na Madeira em julho e prometem mais datas em 2024

Os Da Weasel vão atuar no 10.º Festival Summer Opening, que acontece em julho no Funchal, anunciou esta terça-feira o agenciamento da banda, referindo que esta será a primeira data de 2024 do grupo.



"É com imensa alegria que partilhamos convosco a nossa primeira data de 2024: Festival Summer Opening 2024, na ilha da Madeira. Anualmente temos vindo a promover a ideia de atuar exclusivamente numa só zona do país, e em 2024 vamos começar pelo Funchal, na ilha da Madeira. Nos próximos dias seguir-se-ão mais datas e novidades bem doces", refere a banda, citada num comunicado divulgado pela Radar dos Sons.





O concerto no Summer Opening está marcado para 12 de julho. O 10.º Summer Opening acontece no Parque de Santa Catarina, nos dias 12, 13, 19 e 20 de julho.Os Da Weasel, formados há 30 anos em Almada, anunciaram em 2009 uma pausa na carreira, que um ano depois acabaria por se tornar definitiva.Em julho de 2022, os seis elementos do grupo - Jay, Pacman (que o público agora conhece como Carlão), Virgul, Guilhas, Quaresma e DJ Glue - reuniram-se para um concerto no festival Alive, em Oeiras, assinalando assim o regresso aos palcos, inicialmente previsto para 2020. Este ano, atuaram no festival Marés Vivas, em julho, em Vila Nova de Gaia.A discografia dos Da Weasel inclui seis álbuns de estúdio, um EP e dois DVD ao vivo, na qual se encontram canções como God Bless Johnny, Dúia, Agora e para sempre (a paixão), Ressaca, Dou-lhe com a alma, Dialetos de ternura e Tás na boa.Segundo Jay, em entrevista à Lusa em abril deste ano, "ficaram coisas por publicar". "Há algumas raridades, algumas pérolas, que ficaram na gaveta. Vamos ver o que é que pode dar", disse, explicando que "nem sequer há material para um EP, quanto mais para um disco".Este ano, foi editada uma biografia do grupo, Da Weasel -- Uma página da história, de Ana Ventura.O livro, dividido em nove capítulos, recua a memórias ainda antes de a banda ser formada, com cada um dos atuais elementos a partilhar um pouco da sua própria história, e termina alguns meses depois do concerto de regresso aos palcos.