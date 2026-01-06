Sábado – Pense por si

Música

Concertos, futebol e viagens: 26 planos para cumprir em 2026

Não temos bola de cristal mas arriscamos prever um ano bem vivido. De festivais a mesas em que vale a pena sentar-se, juntamos 26 boas razões para entrar em 2026.

Capa da Sábado Edição 6 a 12 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 6 a 12 de janeiro
Sofia Parissi , Tiago Neto 06 de janeiro de 2026 às 23:00
Bad Bunny tem duas datas marcadas no Estádio da Luz, em Lisboa, dias 26 e 27 de maio
Bad Bunny tem duas datas marcadas no Estádio da Luz, em Lisboa, dias 26 e 27 de maio Marta Lavandier/AP

Se tivéssemos o dom da profecia, talvez prevíssemos o que 2026 nos reserva. Não temos. Não somos Nostradamus, nem consultámos astros; limitámo-nos a fazer aquilo que melhor sabemos: olhar para o País, para a agenda cultural e desenhar um plano de fuga à rotina. Um plano possível, realista e sobretudo apetecível, porque um ano não se atravessa apenas à espera do que aconteça.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Concerto Teatro Música jazz Música Lisboa Porto Super Bock Super Rock Fundação Calouste Gulbenkian Sacrifice Museu do Design Polícia de Segurança Pública Sky Suites Dark Sky Ivo Canelas Matt Damon Diogo Infante Carlos Pimenta Paula Rego
Artigos Relacionados
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

Menu shortcuts

Concertos, futebol e viagens: 26 planos para cumprir em 2026