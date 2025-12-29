Eles cantam a nova 'pop alentejana'

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Em 2025, a canção com sotaque alentejano cresceu à boleia de uma nova geração. Falámos com o compositor João Direitinho e com as bandas Vizinhos, Descendentes e Bandidos do Cante sobre esta nova vaga que se está a afirmar no País.
“Fomos apanhados completamente de surpresa quando começámos a ver no TikTok que havia pessoas que usavam o áudio da [nossa] música para fazer comparações”, diz Miguel Brites (baixo e voz), que juntamente com Francisco Cartaxo (bandolim e voz), Tomás Cartaxo (guitarra e voz) e David Mendonça (acordeão e voz), integra a banda alentejana Vizinhos.