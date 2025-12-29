Sábado – Pense por si

GPS

Eles cantam a nova "pop alentejana"

Em 2025, a canção com sotaque alentejano cresceu à boleia de uma nova geração. Falámos com o compositor João Direitinho e com as bandas Vizinhos, Descendentes e Bandidos do Cante sobre esta nova vaga que se está a afirmar no País.

Capa da Sábado Edição 29 de dezembro a 4 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 29 de dezembro a 4 de janeiro
As mais lidas GPS
Eles cantam a nova 'pop alentejana'
Sofia Parissi 29 de dezembro de 2025 às 23:00
David Mendonça, Francisco Cartaxo, Tomás Cartaxo e Miguel Brites integram a banda Vizinhos
David Mendonça, Francisco Cartaxo, Tomás Cartaxo e Miguel Brites integram a banda Vizinhos Paulo Calado

“Fomos apanhados completamente de surpresa quando começámos a ver no TikTok que havia pessoas que usavam o áudio da [nossa] música para fazer comparações”, diz Miguel Brites (baixo e voz), que juntamente com Francisco Cartaxo (bandolim e voz), Tomás Cartaxo (guitarra e voz) e David Mendonça (acordeão e voz), integra a banda alentejana Vizinhos.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Concerto Música Celebridades Jorge Cruz Alentejo Évora D.A.M.A União de Nações Sul-Americanas Vitorino Salomé Miguel Costa Francisco Pestana António Zambujo Beja Lisboa TikTok Rádio e Televisão de Portugal
Artigos Relacionados
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

Menu shortcuts

Eles cantam a nova "pop alentejana"