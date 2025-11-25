Os vinhos a descobrir neste outono-inverno
Tempo frio pede renovação da adega e reforço do acompanhamento à mesa. Juntámos 18 sugestões vínicas para um inverno mais quente.
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro
As mais lidas GPS
1
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
2
29 de janeiro de 2015 às 17:20Vanda Marques
3
25 de julho de 2016 às 12:00Catarina Homem Marques
4
01 de dezembro de 2020 às 14:30Catarina Moura
5
05 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Este inverno, há uma miríade de referências à descoberta
Getty images
Começamos este guia vínico com cinco sugestões e dicas de Augusto Brumatti.