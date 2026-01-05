Plano B celebra 20.º aniversário ao longo de 2026 com concertos e DJ 'sets' no Porto

Edição de 29 de dezembro a 4 de janeiro

Programação inclui a atuação de DJ como Gilles Peterson, Skream e Dr. Rubinstein e concertos de B Fachada, Unsafe Space Garden e Memória de Peixe.

Plano B assinala 20 anos com concertos e DJ sets no Porto

Manuel Azevedo/Medialivre

O espaço Plano B, no Porto, celebra 20 anos em 2026 com uma programação que inclui a atuação de DJ como Gilles Peterson, Skream e Dr. Rubinstein e concertos de B Fachada, Unsafe Space Garden e Memória de Peixe.

Situado na Baixa portuense, na Rua Cândido dos Reis, o Plano B foi um dos primeiros espaços a surgir naquela que acabou por tornar-se uma das zonas mais frequentadas na noite do Porto, e que abrange também a Rua da Galeria de Paris.

De acordo com os responsáveis do Plano B, num comunicado enviado à Lusa, as celebrações do 20.º aniversário "começam em janeiro e prolongam-se ao longo de todo o ano, marcando um momento importante na história da cultura portuense".

A programação de aniversário "cruza o 'clubbing' e concertos ao vivo, refletindo a identidade do Plano B como espaço de encontro de diferentes gerações e linguagens musicais".

Para os responsáveis do Plano B, aos 20 anos a celebração "ganha um peso simbólico maior, reforçando o papel do espaço na dinamização cultural do Porto".

"Chegar a esta data é sinal de resistência, consistência e relação contínua com a cidade", defendem.

As celebrações começam em 30 de janeiro, com o produtor britânico Blawan, "conhecido pela sua abordagem crua e hipnótica ao tecno".

Para 06 de fevereiro está marcado o concerto de Rapaz Ego, projeto do músico Luís Montenegro, que edita álbum novo em 09 de janeiro. Segue-se um DJ 'set' de Skream, "referência do dubstep britânico e com influências que atravessam 'bass music', house e tecno".

Em 20 de fevereiro, o DJ e produtor Palms Trax "apresenta a sua visão calorosa do house clássico".

No dia seguinte, 21 de fevereiro, apresentam-se em palco os Memória de Peixe, banda de Miguel Nicolau, Pedro Melo Alves e Filipe Louro.

O músico B Fachada atua no Plano B em 06 de março, no mesmo dia que o DJ curador musical e radialista britânico Gilles Peterson,

A DJ Dr. Rubinstein leva em 20 de março ao clube portuense "um 'set' em vinil totalmente imprevisível e de uma mestria incomparável".

O coletivo Yakuza sobe a palco em 21 de março e o DJ Boring apresenta-se no dia 27 do mesmo mês.

Em abril há concertos dos Unsafe Space Garden, no dia 10, e dos Travo, no dia 30, e DJ 'set' de Kirollus, no dia 17, "com influências afro, disco e house", e Leon Vynehall, no dia 24, "com uma abordagem conceptual à música de dança".

Para maio está agendada a atuação da DJ Gigi FM, "conhecida pelo tecno intenso e emocional", no dia 08, e da DJ CC:Disco!, "com uma abordagem inclusiva e festiva à música de pista", no dia 22.

A DJ e produtora norte-americana Avalon Emerson, "reconhecida pelo seu ecletismo", regressa ao Plano B em 03 de junho.

A restante programação da celebração dos 20 anos do Plano B será divulgada ao longo do ano.

Os bilhetes para a programação já anunciada já estão à venda e podem ser adquiridos através da plataforma 'online' Dice.