Davvero, um restaurante italiano muito sério

Mais do que apenas cadeia bem-sucedida de gelataria, o Davvero é também um restaurante que foge do habitual em busca da cozinha italiana autêntica

Davvero, um restaurante italiano muito sério
Pedro Henrique Miranda 26 de dezembro de 2025 às 08:00
'O Genovese', um dos pratos da casa, uma massa napolitana com molho aveludado de carne, espuma de parmesão e azeite de trufa
"O Genovese", um dos pratos da casa, uma massa napolitana com molho aveludado de carne, espuma de parmesão e azeite de trufa

"O dos gelados?", perguntam-nos, invariavelmente, quando comentamos que vamos jantar ao . Sim, o mesmo dos gelados, mas este, na Rua Artilharia 1, em Lisboa, é restaurante de direito próprio, ambiente elegante e refinado e tratamento muito formal – ao nível de serem puxadas as cadeiras para nos sentarmos. Estamos evidentemente perante um espaço moderno, mas a alma do projeto está na busca por algo mais primordial.

