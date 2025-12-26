Davvero, um restaurante italiano muito sério

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Mais do que apenas cadeia bem-sucedida de gelataria, o Davvero é também um restaurante que foge do habitual em busca da cozinha italiana autêntica
"O dos gelados?", perguntam-nos, invariavelmente, quando comentamos que vamos jantar ao Davvero. Sim, o mesmo dos gelados, mas este, na Rua Artilharia 1, em Lisboa, é restaurante de direito próprio, ambiente elegante e refinado e tratamento muito formal – ao nível de serem puxadas as cadeiras para nos sentarmos. Estamos evidentemente perante um espaço moderno, mas a alma do projeto está na busca por algo mais primordial.