Reveladas novas imagens de Wolverine

O jogo chega à PlayStation5 em setembro deste ano. Vídeo mostra jogabilidade e novas personagens.

Foram revelados esta terça-feira novos detalhes do jogo Wolverine que chega à PlayStation a 15 de setembro. Durante o State of Play, evento da Sony para apresentar novidades para a PlayStation, a Insomniac divulgou um trailer do jogo que tem o icónico mutante como protagonista que contem jogabilidade, bem como detalhes sobre a narrativa e mecânicas de combate. As reservas para o jogo já estão disponíveis e o preço começa nos €79,99.

Entre as personagens do jogo estão Logan (o Wolverine) e outras personagens do universo X-Men, como Jean Grey. Segundo a Sony, a ação do jogo passa-se num mundo "onde os mutantes vivem escondidos e perseguidos" e Logan "será obrigado a regressar à X-Team, uma força especial mutante, após ter permanecido três anos afastado das suas fileiras".

As imagens mostram ainda que além de Jean Grey também o vilão Sabertooth estará disponível no jogo.

A mecânica de jogo parece semelhante à de Marvel's Spider-Man, jogo de grande sucesso para a Sony. Segundo a Insomniac, o título tem um sistema de combate dinâmico e fluido onde os jogadores poderão alternar entre o modo furtivo, emboscadas a partir das alturas e o confronto direto.

Foi ainda detalhado que a versão Deluxe vai trazer cinco fatos exclusivos de Logan, cinco garras exclusivas e o desbloqueio de outros fatos.