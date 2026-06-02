Tony Carreira, D.A.M.A e Nunca Mates o Mandarim atuam na noite de São João no Porto

Antes dos concertos, terá lugar a emissão do jogo de futebol entre Portugal e o Uzbequistão, a contar para o Mundial, num ecrã instalado na Avenida dos Aliados.

As festas de São João, no Porto, vão contar com Tony Carreira, D.A.M.A e Nunca Mates o Mandarim, esperando-se ainda fogo de artifício de 12 minutos à meia-noite, anunciou a Câmara do Porto esta terça-feira.

De acordo com um comunicado emitido após a apresentação da programação para o São João, que decorreu esta terça-feira, as festas vão dividir-se entre a Avenida dos Aliados, o Largo Amor de Perdição, Casa da Música, Ribeira e Palácio de Cristal, com destaque "para o espetáculo multimédia e de fogo de artifício, às 00:00, que promete encher os céus de Porto e Vila Nova de Gaia com muita luz durante 12 minutos, entre as pontes Luís I e da Arrábida", que custará 215 mil euros às duas autarquias.

Na Avenida dos Aliados, os Quinta do Bill abrem a noite pelas 22:00 e, após as 00:00, Tony Carreira sobe ao palco, seguindo-se a "apresentação de Fernando Alvim, em formato DJ Set, ao longo da noite", bem como a Dupla Mete Cá Sets, até de madrugada.

"Ainda antes dos concertos, o ecrã instalado nos Aliados irá transmitir, a partir das 18 horas, o jogo de futebol entre Portugal e o Uzbequistão, a contar para o Mundial deste ano", refere a Câmara do Porto.

Já no Largo do Amor de Perdição, na Cordoaria, "o destaque vai para os D.A.M.A", que apresentam, às 00:20, "o espetáculo 'Canções Bonitas em PORTOguês', cantadas com sotaque do Norte", com o mesmo palco a receber antes, às 22:00, os grupo de 'hip hop' e eletrónica Últimos Românticos e ainda o projeto Noz Pimba atuará "ao longo de toda a noite".

Na Casa da Música será instalado o Palco Juventude, onde será apresentado o projeto 'Nunca Mates o Arraial', que tem curadoria dos Nunca Mates o Mandarim e contará com um concerto do grupo à meia-noite.

Está ainda prevista a atuação do grupo Rapaz Ego, às 22:45, e Cedofeita Takeover às 21:30, havendo ainda espaço para o Bar Dançante dos músicos Mike El Nite e João Não, e um DJ Set do projeto Más Influências, até às 4 horas.

"A comandar esta 'festa' estarão os apresentadores de serviço: Beatriz Gosta e David Bruno", assinala ainda a autarquia.

Quanto à Ribeira, estará instalado um palco "que contará com a atuação dos Karetus, entre as 22:30 e as 23:59, tendo a Ponte Luís I como cenário", o que antecede "o grande espetáculo multimédia e de fogo de artifício, agendado para as 00:00", e no dia seguinte, 24 de junho, pelas 18:00, "a Banda Sinfónica Portuguesa irá apresentar o seu habitual Concerto de São João na Concha Acústica dos Jardins do Palácio de Cristal, com entrada livre".

Em 19 junho haverá ainda concertos de várias figuras da música popular pelas várias freguesias, como Ana Malhoa em Paranhos, Romana em Lordelo do Ouro, Diapasão em Ramalde, Victor Rodrigues nas Fontainhas, Fusiform na Foz, Marcus em Miragaia e Mónica Sintra em Campanhã.

Na véspera de São João, dia 23 às 22:00, os Minhotos Marotos estarão em Lordelo do Ouro, Bandalusa na Foz, Zé Amaro em Campanhã, Jorge Guerreiro nas Fontainhas, Iniciadores em Paranhos, Tiago Neto e Paulo Fragoso em Ramalde, e Ritmo e Alma Show em Miragaia.

Em 13 de junho terão também lugar a habitual Arruada de Ranchos e no dia 27 acontecem as habituais Rusgas, "que trazem às ruas da Baixa e aos Aliados os grupos das sete freguesias e uniões de freguesia da cidade".

Quanto aos divertimentos, estarão "em vários locais espalhados pela cidade", com destaque para "carrosséis, zonas de restauração, pipocas e farturas" nas Fontainhas até 29 de junho, no Jardim do Cálem, em Lordelo do Ouro, de 05 de junho a 05 de julho; e na Avenida de D. Carlos I, na Foz, entre os dias 09 de junho e 05 de julho.

No Mercado do Bolhão estará em exposição, de 08 a 28 de junho, a Cascata Comunitária de São João e haverá "oficinas para toda a família, nos dias '6, 13, 20 e 27 de junho", bem como um Arraial em 20 de junho, com Nel Monteiro e Jorge Lomba.

"As Festas de São João do Porto têm um orçamento global de 800 mil euros", segundo a Câmara do Porto.