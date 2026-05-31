Sábado – Pense por si

GPS

No palco do São Luiz, uma tragicomédia de cinco atores lisboetas

Uma peça de atores e sobre atores, a encenação de Flávio Gil parte da vida artística para nos fazer rir e chorar sobre o mundo mais vasto. Está em cena de 3 a 14 de junho, no Teatro São Luiz.

Capa da Sábado Edição 26 de maio a 1 de junho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 26 de maio a 1 de junho
As mais lidas GPS
No palco do São Luiz, uma tragicomédia de cinco atores lisboetas
Pedro Henrique Miranda 31 de maio de 2026 às 08:00
"Da Boca Pra Fora", com encenação de Flávio Gil, estreia no Teatro São Luiz a 3 de junho
"Da Boca Pra Fora", com encenação de Flávio Gil, estreia no Teatro São Luiz a 3 de junho

O cenário é um apartamento partilhado por quatro atores, lugar de encontros e desavenças, alegrias e angústias, microcosmo da vida artística e do difícil ramo da performance, mas também de um mundo mais vasto em que a comédia e a tragédia são parte inextricável das nossas vidas.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Artigos Relacionados
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

No palco do São Luiz, uma tragicomédia de cinco atores lisboetas