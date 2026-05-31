No palco do São Luiz, uma tragicomédia de cinco atores lisboetas

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Uma peça de atores e sobre atores, a encenação de Flávio Gil parte da vida artística para nos fazer rir e chorar sobre o mundo mais vasto. Está em cena de 3 a 14 de junho, no Teatro São Luiz.
O cenário é um apartamento partilhado por quatro atores, lugar de encontros e desavenças, alegrias e angústias, microcosmo da vida artística e do difícil ramo da performance, mas também de um mundo mais vasto em que a comédia e a tragédia são parte inextricável das nossas vidas.