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Embalado pelos Gorillaz, o Primavera Sound adapta-se para sobreviver

Para já apenas com um dia esgotado (precisamente aquele em que atua a banda de Damon Albarn), o festival regressa a 11 de junho, sem a chama dos melhores anos mas com boa música para descobrir.

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Embalado pelos Gorillaz, o Primavera Sound adapta-se para sobreviver
Gonçalo Correia 31 de maio de 2026 às 17:00
Os Gorillaz, banda virtual criada há quase 30 anos por Damon Albarn e Jamie Hewlett, continuam a ser um fenómeno de popularidade
Os Gorillaz, banda virtual criada há quase 30 anos por Damon Albarn e Jamie Hewlett, continuam a ser um fenómeno de popularidade D. R.

Com o Sudoeste enterrado e o Super Bock Super Rock retalhado (deixou de ser um festival para ser um ciclo de concertos ao longo do ano), a pergunta ergue-se este ano sobre os festivais de música de grandes dimensões: há uma crise no setor? A fome, isto é, o apetite por festivais, deu em fartura excessiva de eventos?

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