Embalado pelos Gorillaz, o Primavera Sound adapta-se para sobreviver

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Para já apenas com um dia esgotado (precisamente aquele em que atua a banda de Damon Albarn), o festival regressa a 11 de junho, sem a chama dos melhores anos mas com boa música para descobrir.
Com o Sudoeste enterrado e o Super Bock Super Rock retalhado (deixou de ser um festival para ser um ciclo de concertos ao longo do ano), a pergunta ergue-se este ano sobre os festivais de música de grandes dimensões: há uma crise no setor? A fome, isto é, o apetite por festivais, deu em fartura excessiva de eventos?