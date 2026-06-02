"O Cabo do Medo": agora sem De Niro e Scorsese, mas com Bardem e 10 episódios

Javier Bardem interpreta um novo Max Cady, personagem que Robert de Niro encarnou (com outras nuances) nos anos 1990Apple TV
É bem possível que a violência de O Cabo do Medo, filme de 1991 de Martin Scorsese, com Robert De Niro, ainda esteja presente na memória de muitos. É um filme que marcou uma geração. Nos anos 1990, certas coisas eram permitidas, coisas que hoje não passariam com tanta ligeireza. A história de vingança de Max Cady, a personagem que De Niro interpretou no cinema, está de regresso, desta vez em formato televisivo, pelas mãos do argumentista e criador televisivo norte-americano Nick Antosca. Os primeiros dois episódios estreiam sexta-feira, 5 de junho, na Apple TV. Os restantes oito chegarão a um ritmo semanal, às sextas-feiras, até final de junho.