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"O Cabo do Medo": agora sem De Niro e Scorsese, mas com Bardem e 10 episódios

O novo thriller psicólogico reinventa, em versão série, a história que serviu a Martin Scorsese para filmar uma história de terror e vingança nos anos 1990. Estreia a 5 de junho na Apple TV.

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André Almeida Santos 02 de junho de 2026 às 07:00
Javier Bardem interpreta um novo Max Cady, personagem que Robert de Niro encarnou (com outras nuances) nos anos 1990
Javier Bardem interpreta um novo Max Cady, personagem que Robert de Niro encarnou (com outras nuances) nos anos 1990 Apple TV

É bem possível que a violência de O Cabo do Medo, filme de 1991 de Martin Scorsese, com Robert De Niro, ainda esteja presente na memória de muitos. É um filme que marcou uma geração. Nos anos 1990, certas coisas eram permitidas, coisas que hoje não passariam com tanta ligeireza. A história de vingança de Max Cady, a personagem que De Niro interpretou no cinema, está de regresso, desta vez em formato televisivo, pelas mãos do argumentista e criador televisivo norte-americano Nick Antosca. Os primeiros dois episódios estreiam sexta-feira, 5 de junho, na Apple TV. Os restantes oito chegarão a um ritmo semanal, às sextas-feiras, até final de junho.

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