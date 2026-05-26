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Em Loulé, em Ílhavo, por todo o País: 10 festivais low-cost para as férias

O preço de festivais de massas já impõe respeito mas estes eventos são diferentes: ancorados na música portuguesa e “world music”, têm custo comportável e acontecem em locais onde verão não rima com multidão.

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Em Loulé, em Ílhavo, por todo o País: 10 festivais low-cost para as férias
Gonçalo Correia 26 de maio de 2026 às 23:00
Este verão, pode juntar férias a um festival acessível - de world music, como o MED e o FMM Sines (na imagem), ou de música portuguesa
Este verão, pode juntar férias a um festival acessível - de world music, como o MED e o FMM Sines (na imagem), ou de música portuguesa Luís Guerreiro

Fora de Lisboa e Porto, dos grandes centros urbanos, dos destinos de férias de verão mais concorridos do País, eles sobrevivem. “Eles” são os festivais de pequena dimensão, de custo acessível (quando não de entrada livre), organizados por autarquias e associações culturais locais, que levam música ao vivo onde ela tantas vezes não se ouve - às vilas e aldeias, ao interior e ao litoral menos habitado - e que ajudam a sustentar uma comunidade portuguesa de artistas e bandas que fogem à pop mais convencional e que nos grandes festivais tende a ser chutada para os horários das cinco e seis da tarde.

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