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Restaurante de Olivier causa polémica na Estrela: como se vive agora no jardim mais emblemático de Lisboa

A abertura do Estrela by Olivier tem colocado o Jardim da Estrela na ordem do dia. Andámos pelo espaço verde durante a manhã e bebemos “latte de café e pistácio com espuma de matcha”.

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Renata Lima Lobo 14 de junho de 2026 às 08:00
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Estrela by Olivier
Estrela by Olivier Mariline Alves/SÁBADO

Inaugurado em 1852, o Jardim da Estrela – oficialmente Jardim Guerra Junqueiro – ostenta o galardão de primeiro jardim público da cidade de Lisboa. Já muitas vidas por aqui passaram e muito mudou além dos muros que o encerram. Mas este património em vias de classificação continua vivo. E vivo está o debate sobre o novo espaço de restauração que aqui inaugurou segunda-feira, dia 8: o Estrela by Olivier, que substitui a anterior "Esplanada do Jardim da Estrela", com um conceito mais aproximado do simples café de bairro e, por isso, mais acessível ao bolso.

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Tópicos Restauração Restaurantes Restaurante de luxo águas passadas Estrela Jardim da Estrela Lisboa Partido Liberal Câmara Municipal de Lisboa José Luís
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