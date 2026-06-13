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Será o adeus aos elefantes nos filmes? Bollywood debate uso de robôs e IA após pressão de defensores animais

Depois de décadas em que os elefantes fizeram parte de grandes produções indianas, realizadores e ativistas defendem agora alternativas tecnológicas para proteger estes animais.

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Edição de 2 a 8 de junho
13 de junho de 2026 às 09:43
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Será o adeus aos elefantes nos filmes? Bollywood debate uso de robôs e IA após pressão de defensores animais
Será o adeus aos elefantes nos filmes? Bollywood debate uso de robôs e IA após pressão de defensores animais

Durante décadas, os elefantes fizeram parte do imaginário do cinema indiano, aparecendo em filmes históricos, cenas de ação e produções inspiradas em tradições culturais do país. Agora, a indústria cinematográfica está a discutir uma mudança significativa: substituir a presença de elefantes reais em filmagens por alternativas como robôs, efeitos visuais e inteligência artificial.

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