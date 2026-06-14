Um secador supersónico com escudo protetor

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
A ghd lançou um secador que, garante, possibilita a experiência profissional em casa.
Podíamos estar a ver e a ouvir, no escuro de uma sala de cinema, o trailer de um blockbuster da Marvel: “A ghd acaba de lançar para o universo um secador ultrarrápido com um escudo protetor que limita os danos térmicos para o seu cabelo. Num mundo cada vez mais perigoso para o couro cabeludo, este é o herói de que não sabíamos que precisávamos.” O assunto, porém, é sério: o Speed garante que combina potência máxima, delicadeza e proteção que “resultam num cabelo seco em tempo recorde – mesmo nos cabelos mais longos e ondulados – e brilho de salão a partir de casa”.