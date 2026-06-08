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SEGURANÇA. AS CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE QUE MATOU 16 PESSOAS

Carris e STCP afastam dos elétricos históricos empresa de manutenção da Glória

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 08 de junho de 2026 às 23:00

Empresa responsável pelo elevador da Glória perde manutenção dos elétricos históricos do Porto e Lisboa. Os contratos em vigor foram cedidos a outra empresa.

O descarrilamento do elevador da Glória, que provocou 16 mortes e mais de 20 feridos em setembro de 2025, levantou dúvidas sobre a qualidade da manutenção feita pela empresa MNTC (comercialmente conhecida por Main e que foi alvo de buscas há duas semanas por suspeitas de crimes de homicídio por negligência e violação de regras de segurança). Além da supervisão de ascensores, era ainda responsável pela manutenção de vários elétricos espalhados por Lisboa e Porto. Mas os contratos firmados com a Carris (Lisboa) e a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) mantiveram-se logo após a tragédia.

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Tópicos manutenção Glória Tragédia Mil Milhões de euros Sociedade de Transportes Colectivos do Porto Lisboa Porto Santa Justa África do Sul
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