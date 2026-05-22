Zoo de Lisboa celebra 142 anos com dois novos moradores muito especiais

O Jardim Zoológico de Lisboa anunciou o nascimento de duas novas crias: um koala e um órix-de-cimitarra, espécies que simbolizam os esforços de conservação desenvolvidos pelo parque.

O Jardim Zoológico de Lisboa assinala os seus 142 anos com duas novas crias que já estão a conquistar funcionários e visitantes: um koala e um órix-de-cimitarra. O anúncio foi feito no âmbito das comemorações do aniversário do Zoo, celebrado a 28 de maio, e reforça a aposta do parque na conservação de espécies vulneráveis e ameaçadas.

A cria de koala, com cerca de sete meses, começa agora a aventurar-se para fora da bolsa marsupial da mãe, uma das fases mais marcantes do desenvolvimento desta espécie australiana. Ainda tímido e muito dependente da progenitora, o pequeno marsupial já é apontado como uma das grandes atrações do parque.

Já o nascimento do órix-de-cimitarra tem um significado especial para os programas de conservação. Esta espécie foi considerada extinta na natureza no início dos anos 2000 devido à caça intensiva, desertificação e perda de habitat, sobrevivendo graças a programas de reprodução e conservação desenvolvidos em zoológicos e reservas naturais. O Jardim Zoológico de Lisboa participa há vários anos em iniciativas internacionais de conservação desta espécie, tanto através da reprodução em ambiente controlado como do apoio a projetos de reintrodução em áreas protegidas do Norte de África.

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