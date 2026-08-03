'O Último a Rir': o concurso de stand-up comedy da SÁBADO está de volta

As candidaturas para o concurso de stand up comedy da SÁBADO abrem a 10 de agosto. Nesta quinta edição, Marco Horácio, Sofia Bernardo e Miguel Sete Estacas voltam a assumir o papel de mentores.

Numa altura em que o circuito de comédia nacional atravessa um bom momento - com cada vez mais espaços a promover sessões de open mic (microfone aberto para comediantes amadores e profissionais) e salas de espetáculos esgotadas -, a SÁBADO volta a apostar nos novos talentos. A 10 de agosto, abrem as candidaturas para a quinta edição do concurso O Último a Rir, que este ano percorre novamente o País em busca de aspirantes a humoristas.

"Acho que esta edição vai ser melhor do que as outras. Há cada vez mais talento a emergir no stand up [comedy] e eu estou muito curioso para perceber o que vamos ter de novo", diz à SÁBADO Marco Horácio. O comediante e ator português volta a integrar este ano o leque de três mentores do concurso, ao lado de Sofia Bernardo e Miguel Sete Estacas. As expectativas são altas e todos concordam que a qualidade tem vindo a aumentar. "Hoje [os concorrentes] têm muita qualidade. Há anos atrás teriam que passar 50 vezes pelo palco para ter a qualidade que têm hoje à terceira vez que atuam", faz notar Miguel.

Sobre as novas formas de fazer humor, que hoje dependem, em parte, das redes sociais, Horácio afirma: "O palco apanha a reação imediata. (...) ou o público gosta ou não gosta. Esta [nova] geração às vezes tem tendência para ter falta de humildade. O humor é mesmo isso, é experimentar. E errar não significa que sejas mau." Sofia Bernardo concorda e acrescenta: "Estar em palco não é a mesma coisa que estar em frente a uma câmara. São linguagens diferentes e são precisas técnicas diferentes. (...) Um concurso de stand-up comedy é um evento extraordinário para quem quer dar os primeiros passos."



Marco Horácio, Sofia Bernardo e Miguel Sete Estacas procuram novos talentos de humor para O Último a Rir Luís Manuel Neves

Além das novidades no circuito nacional, os mentores também destacam o papel da comédia na sociedade contemporânea. "O humor é muito poderoso para desbloquear situações, para deixar as pessoas à vontade, para conseguires ter uma conversa mais íntima com outra pessoa. [É importante] não só para entretenimento, mas também como ferramenta social no dia a dia, até para recuperarmos esta empatia que se está a perder dia após dia (...)", diz Marco Horácio.

Uma oportunidade para todos

Como já vem sendo habitual, qualquer pessoa com idade igual ou superior a 18 anos e residente em Portugal pode participar: basta enviar um vídeo de até três minutos com a atuação, em língua portuguesa (consultar o site ultimoarir.com para mais informações). Os três mentores ficam responsáveis por apurar 24 candidatos para as quatro semifinais. Nesta segunda fase, os concorrentes vão atuar em ambiente de comedy club e os mentores do concurso enfrentam um desafio: no final das atuações dos semifinalistas, devem comentar as prestações e escolher um candidato por semifinal para ser seu "protegido" e fazer parte de uma equipa de quatro.

Logo a seguir, segue-se uma fase de fase de mentorias, em que são escolhidos os seis finalistas, que vão atuar ao vivo, em Lisboa, em ambiente de teatro. Os três primeiros classificados recebem prémios monetários no valor €1000, €500 e €250, respetivamente. Na Gala Final, que acontece na presença dos mentores, a decisão é da responsabilidade do júri.