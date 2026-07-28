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De "Vícios" a "Stateside + Zara Larsson": a que soam as canções deste verão?

De playlist em playlist, de "top de vendas" em "top de vendas", corremos a internet à procura de saber quais são e a que soam as canções deste verão. O resultado? 37 temas analisados à lupa.

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De 'Vícios' a 'Stateside + Zara Larsson': a que soam as canções deste verão?
Gonçalo Correia 28 de julho de 2026 às 17:00
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Aos 28 anos, a cantora sueca Zara Larsson é uma das protagonistas da banda sonora do verão de 2026
Aos 28 anos, a cantora sueca Zara Larsson é uma das protagonistas da banda sonora do verão de 2026 Charles Sykes / Invision / AP

Como um chef de cozinha, misturámos ingredientes para encontrar a receita certa. Cruzámos playlists do Spotify (como a “Verão 2026 - Ouve os hits de verão de 2026” e a mais internacional “Summer Hits”) e rankings de canções mais ouvidas do momento, encontrámos sucessos da estação e canções portuguesas da moda. Excluídos os temas que já entraram nas playlists de verão de 2025, sobraram 37 canções que passamos aqui a pente fino. Eis a análise à fruta da época. 

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