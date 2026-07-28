De 'Vícios' a 'Stateside + Zara Larsson': a que soam as canções deste verão?

Cinco canções que resumem a carreira musical de Luís Represas (1956-2026)
22 de julho de 2026 às 13:16Pedro Henrique Miranda
De playlist em playlist, de "top de vendas" em "top de vendas", corremos a internet à procura de saber quais são e a que soam as canções deste verão. O resultado? 37 temas analisados à lupa.
Como um chef de cozinha, misturámos ingredientes para encontrar a receita certa. Cruzámos playlists do Spotify (como a “Verão 2026 - Ouve os hits de verão de 2026” e a mais internacional “Summer Hits”) e rankings de canções mais ouvidas do momento, encontrámos sucessos da estação e canções portuguesas da moda. Excluídos os temas que já entraram nas playlists de verão de 2025, sobraram 37 canções que passamos aqui a pente fino. Eis a análise à fruta da época.